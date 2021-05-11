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Напавший на казанскую школу действовал в одиночку

, 12:54 Источник: ТАСС

Напавший на казанскую школу действовал в одиночку
машина полиции, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова заявила, что открывший стрельбу в школе в Казани действовал в одиночку, а информация о двух нападавших не соответствует действительности.

Ранее в СМИ поступили данные о том, что стрелявших в школе было двое, причем один из них прошел в здание через главный вход и сразу открыл огонь.

Отметим, что к настоящему моменту известно о восьми погибших в результате атаки – семерых детях и одной учительнице. 

Власти Татарстана объявили среду, 12 мая, днем траура в связи с нападением на учебное заведение в Казани.

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Путин выразил соболезнования семьям погибших при стрельбе в казанской школе

Путин выразил соболезнования семьям погибших при стрельбе в казанской школе

Президент России Владимир Путин во вторник выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших при стрельбе в казанской школе. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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