Один из стрелявших в казанской школе прошел с оружием через главный вход здания

Источник в Минпросвещения сообщил днем во вторник, 11 мая, что один из стрелявших в казанской школе прошел с автоматическим оружием через главный вход здания и незамедлительно открыл огонь.
Установлено, что нападавший, вооруженный автоматом, прошел через главный вход школы и ранил рабочего, занимавшегося обслуживанием здания.
Ранее сегодня сотрудники правоохранительных органов сообщили, что два человека устроили стрельбу в школе № 175 в Казани. В настоящий момент на месте случившегося работают оперативные службы и полицейские. Поступила информации о восьми погибших.
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