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Один из стрелявших в казанской школе прошел с оружием через главный вход здания

, 12:13 Источник: ТАСС

Один из стрелявших в казанской школе прошел с оружием через главный вход здания
полицейский, Dmitry Golubovich/Global Look Press

Источник в Минпросвещения сообщил днем во вторник, 11 мая, что один из стрелявших в казанской школе прошел с автоматическим оружием через главный вход здания и незамедлительно открыл огонь.

Установлено, что нападавший, вооруженный автоматом, прошел через главный вход школы и ранил рабочего, занимавшегося обслуживанием здания. 

Ранее сегодня сотрудники правоохранительных органов сообщили, что два человека устроили стрельбу в школе № 175 в Казани. В настоящий момент на месте случившегося работают оперативные службы и полицейские. Поступила информации о восьми погибших.

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Путин выразил соболезнования семьям погибших при стрельбе в казанской школе

Путин выразил соболезнования семьям погибших при стрельбе в казанской школе

Президент России Владимир Путин во вторник выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших при стрельбе в казанской школе. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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