Один из стрелявших в казанской школе прошел с оружием через главный вход здания

Аргументы Недели → Происшествия 13+

11 мая 2021, 12:13 Источник: ТАСС

полицейский, Dmitry Golubovich/Global Look Press

Источник в Минпросвещения сообщил днем во вторник, 11 мая, что один из стрелявших в казанской школе прошел с автоматическим оружием через главный вход здания и незамедлительно открыл огонь.

Установлено, что нападавший, вооруженный автоматом, прошел через главный вход школы и ранил рабочего, занимавшегося обслуживанием здания.

Ранее сегодня сотрудники правоохранительных органов сообщили, что два человека устроили стрельбу в школе № 175 в Казани. В настоящий момент на месте случившегося работают оперативные службы и полицейские. Поступила информации о восьми погибших.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости