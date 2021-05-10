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Мужчина погиб под колесами поезда в московском метро на станции Кунцевская

, 22:28

Мужчина погиб под колесами поезда в московском метро на станции Кунцевская
метро, фото: pixabay.com

На Арбатско-Покровской линии на станции московского метро «Кунцевская» человек упал под прибывающий поезд. От полученных повреждений он скончался. Об этом сообщил представитель экстренных служб.

Сотрудники метрополитена отключили от питания контактный рельс. Поезда какое-то время не ходили. Сейчас движение поездов восстановлено.

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