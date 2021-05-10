В столичном метро ранили ножом полицейского

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10 мая 2021, 18:26

нож, фото: pixabay.com

В Москве полицейский в ходе потасовки с уборщиком был ранен ножом на станции метро «Бульвар Рокоссовского». Об этом сообщили в ГУ МВД по столице. Пострадавший доставлен в больницу.

Старший сержант отдела УВД на метрополитене пошел поесть в комнату, где шел инструктаж для сотрудников. Уборщик станции поругался со стражем порядка, метнул в него кухонный нож, ранив в бедро.

Уборщик задержан и доставлен в отдел полиции. Организована проверка.

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