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Стало известно состояние пострадавших в ДТП с кортежем Пашиняна

, 18:07 Источник: РИА "Новости"

Стало известно состояние пострадавших в ДТП с кортежем Пашиняна
врачи, фото: pixabay.com

Представитель Ереванского государственного медуниверситета Шушан Даниелян рассказала, что состояние женщины, которая пострадала в ДТП в центре Еревана у зданий МИД и Центробанка, стабильно тяжелое.

Еще один пострадавший получил ушиб мягких тканей бедра, в больницу ехать не захотел. У тяжело пострадавшей переломы второго шейного позвонка, трех ребер, акромиальной части ключицы, фиксационная амнезия. Она в отделении интенсивной терапии.

В понедельник, 10 мая, в центре Еревана автомобиль из кортежа исполняющего обязанности главы армянского правительства Никола Пашиняна попал в массовое ДТП.

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