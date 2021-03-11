В Махачкале нейтрализовали планировавшего теракт боевика

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11 марта 2021, 13:34 Источник: ТАСС

полиция, фото: pixabay.com

В Махачкале нейтрализовали злоумышленника, который планировал теракт в центре города. Мужчина оказал вооруженное сопротивление при задержании силовиками в частном доме.

«11 марта, в ходе проведения контртеррористической операции по пресечению подготовки совершения террористического акта в Дагестане, оказавший вооруженное сопротивление бандит нейтрализован», - пояснили в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).

Собеседник добавил, что на месте происшествия обнаружены автомат, большое количество боеприпасов к нему и готовое к применению самодельное взрывное устройство в виде «пояса смертника». Отмечается, что пострадавших и потерь среди полицейских и гражданского населения нет.

Ранее сообщалось, что в четверг в Советском районе Махачкалы ввели режим КТО из-за перестрелки. Спецподразделения получили информацию о том, что сторонник международной преступной организации готовит теракт.