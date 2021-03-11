В центре Махачкалы ввели режим КТО из-за стрельбы по силовикам

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11 марта 2021, 11:57 Источник: ТАСС

полиция, фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Режим контртеррористической операции (КТО) ввели в Советском районе Махачкалы после того, как неизвестный открыл огонь по силовикам. Об этом сообщили в четверг, 11 марта, в пресс-службе оперативного штаба.

«11 марта в 10:15 начальником управления ФСБ России по Республике Дагестан принято решение о введении правового режима КТО в административных границах Советского района Махачкалы», - пояснили в ведомстве.

В информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК) уточнили, что в Дагестане приняты меры по пресечению подготовки террористического акта. Осуществляется спецоперация по задержанию злоумышленника, оказавшего вооруженное сопротивление, добавили в ведомстве.

Отмечается, что 11 марта поступила информация о подготовке преступления террористической направленности. Сторонника международной террористической организации обнаружили в частном доме, но на требование сложить оружие и сдаваться властям, подозреваемый открыл огонь.