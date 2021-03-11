На Южном Урале заведующая школьной столовой похитила 1,3 миллиона
11 марта 2021, 11:00 Анна Семенова
Деньги на питание собирали с родителей
В суд ушло дело работницы школьной столовой в Фершампенуазе (Челябинская область). Заведующая, по версии следствия, три года присваивала деньги, сданные родителями учеников на питание. Общая сумма называется немаленькая, с 2017 по 2020 год женщина положила себе в карман более 1,3 миллиона рублей.
Преступление вскрылось во время прокурорской проверки в школе. Недостача не была видна администрации учебного заведения, так как финансирование также поступает из бюджета.
Было возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение и растрата, совершенные с использованием служебного положения, в особо крупном размере».
Как сообщает сайт 74.ru, пока суд не вынес решение, заведующая продолжает работать в школьной столовой.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.