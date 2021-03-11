На Южном Урале заведующая школьной столовой похитила 1,3 миллиона

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11 марта 2021, 11:00 Анна Семенова

Деньги, сданные родителями, до кассы школы не доходили. Фото Людмилы Ковалевой, "Южноуральская панорама"

Деньги на питание собирали с родителей

В суд ушло дело работницы школьной столовой в Фершампенуазе (Челябинская область). Заведующая, по версии следствия, три года присваивала деньги, сданные родителями учеников на питание. Общая сумма называется немаленькая, с 2017 по 2020 год женщина положила себе в карман более 1,3 миллиона рублей.

Преступление вскрылось во время прокурорской проверки в школе. Недостача не была видна администрации учебного заведения, так как финансирование также поступает из бюджета.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение и растрата, совершенные с использованием служебного положения, в особо крупном размере».

Как сообщает сайт 74.ru, пока суд не вынес решение, заведующая продолжает работать в школьной столовой.