В Томске проверяют сообщения о минировании 11 школ

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11 марта 2021, 08:59 Источник: РИА Новости

фото: полицейская машина, Sergey Kovalev/Global Look Press

Сотрудники правоохранительных органов проверяют сразу в 11 школ в Томске после поступления анонимных звонков о «минировании». Об этом в четверг, 11 марта, сообщили в пресс-службе областной администрации.

«Звонки поступили рано утром, до начала занятий, поэтому в большинстве случаев эвакуационных мероприятий проводить не потребовалось. Сейчас оперативники проверяют 11 томских школ», - пояснил замгубернатора Томской области по вопросам безопасности Игорь Толстоносов.

При этом он отметил, что на сегодняшний момент зафиксирована очередная волна ложных сообщений. Однако, несмотря на неподтвержденный характер данной информации, спецподразделения проводят весь комплекс превентивных мероприятий, добавил он. По его словам, каждый факт «тщательно проверяется».

«Параллельно по каждому из них проводится оперативно-следственная проверка: в случае наступления уголовной ответственности за заведомо ложные сообщения об акте терроризма предусмотрена санкция до десяти лет лишения свободы», - уточнил заместитель главы региона.