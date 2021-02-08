В школах Дальнего Востока массово отменяют уроки из-за «минирований»
8 февраля 2021, 07:55[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
На Дальнем Востоке массово отменили занятия в школах Сахалина, Благовещенска, Красноярска, ряда районов Приморья и Чукотки из-за сообщений о «минированиях». Отмечается, что в Сахалинской области информация о возможной угрозе не подтвердилась.
Изначально были отменены занятия первой смены в 149 школах в Сахалинской области, там начались экстренные проверки. В правительстве заявили, что информация о минировании не подтвердилась, пребывание учащихся в школах безопасно.
Также занятия первой смены не будут проводиться в Благовещенске и в Красноярске. Анонимные звонки поступили в разных муниципалитетах Приморского края, при этом в Спасске-Дальнем и Спасском районе решили отменить уроки. В городе Тында на севере Амурской области занятий не будет до конца дня.
Эвакуации прошли в школах четырех районов Чукотки.
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