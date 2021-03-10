Шесть человек пострадали в ДТП с двумя автобусами в Тульской области

В Тульской области в среду, 10 марта, произошло столкновение двух пассажирских автобусов. Согласно последней информации прокуратуры региона, в результате случившегося пострадали шесть человек.
Дорожно-транспортное происшествие с участием двух автобусов ранее сегодня случилось на первом километре автодороги "Железня – Алексин". Подтверждается, что в результате данной аварии шесть человек получили различные травмы.
Алексинская межрайонная прокуратура к настоящему моменту начала проверку перевозчика ООО "Алексинское ПАТП" в связи с ДТП, по результатам которой в случае наличия оснований будет принят полный спектр мер прокурорского реагирования.
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