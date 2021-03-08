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Семь человек погибли в результате ДТП в Самарской области

, 08:16 Источник: Прокуратура Самарской области

Семь человек погибли в результате ДТП в Самарской области
машина полиции, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В Самарской области утром в понедельник, 8 марта, случилось дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и легкового автомобиля. В результате данной аварии погибли семь человек.

В прокуратуре региона уточнили, что ДТП случилось ранее сегодня на 8-м километре трассы "Самара – Тольятти" недалеко от поселка Курумоч Волжского района. Известно, что произошло столкновение грузовика Isuzu и легкового автомобиля Volkswagen.

Жертвами аварии стали семь человек. На место случившегося выехал заместитель прокурора Самарской области Алексей Павлов. Проводится проверка.

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