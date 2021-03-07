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В Красноярске внедорожник влетел в остановку, пострадали подростки

, 21:24

В Красноярске внедорожник влетел в остановку, пострадали подростки
фото с места происшествия, пресс-служба МВД РФ

В воскресенье, 7 марта, в Красноярске внедорожник влетел в остановку общественного транспорта. В результате происшествия пострадали мужчина и трое подростков, сообщает пресс-служба МВД.

«В вечернее время водитель пикапа марки Ssang Yong двигался в направлении из центральной части города в сторону Зеленой Рощи. В районе остановки общественного транспорта "Зенит" из-за внезапной помехи со стороны другого автомобиля водитель не справился с управлением и допустил выезд на остановку», - пояснили в ведомстве.

Мужчина и трое несовершеннолетних 15-16 лет с различными травмами доставлены в больницы.

На месте аварии работают оперативники и следователи. Проводится проверка, направленная на выяснение всех деталей произошедшего инцидента.

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