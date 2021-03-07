В Челябинске пешеход, угодив под машину, встал и продолжил свой маршрут

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7 марта 2021, 16:49 Анна Семенова Источник: https://cheltoday.ru/

После того, как мужчина подлетел в воздух, он ушел на своих двух ногах. Фото: "Челябинск Сегодня"

О серьезной аварии даже не заявили в полицию

О необычном ДТП рассказал сайт «Челябинск Сегодня». Сегодня, 7 марта, в Ленинском районе, недалеко от развлекательного центра «Аврора», пешеход спешил на трамвай. Чтобы успеть на транспорт, мужчина нарушил правила дорожного движения и побежал через дорогу на красный сигнал светофора. Водитель, ехавший в это время по улице Гагарина, не успел затормозить. Машина на большой скорости сбила нарушителя. Человек подлетел в воздух на приличное расстояние, а затем упал на дорогу. Правда буквально через пару секунд мужчина поднялся и пошел дальше по своим делам.

Корреспонденты «Челябинск Сегодня» связались с управлением МВД, чтобы узнать о дальнейшем развитии событий, однако там им ответили, что информация о подобном происшествии не поступала. Вполне возможно, что мужчина продолжил свой путь, будучи в шоковом состоянии и ему еще придется обратиться к врачам.