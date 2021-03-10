ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели Происшествия 13+

В Минцифры прокомментировали информацию о сбоях в работе сайтов российских госорганов

, 14:00 Источник: РИА "Новости"

В Минцифры прокомментировали информацию о сбоях в работе сайтов российских госорганов
код, pixabay.com

В пресс-службе Минцифры РФ сообщили в среду, 10 марта, что проблемы с доступом к некоторым государственным сайтам в России связаны со сбоем маршрутизаторов в сети интернет-провайдера "Ростелеком".

Примерно в полдень сегодня были зафиксированы сбои при загрузке сайтов Кремля, правительства РФ, Госдумы и Совета Федерации. К настоящему моменту вышеуказанные порталы восстановили работу. 

В Минцифры подчеркнули, что компания "Ростелеком" сейчас принимает необходимые меры для полного восстановления функционирования сети. Уточняется, что временные сложности с доступом к ряду сайтов не связаны с проводимыми Роскомнадзором техническими мероприятиями по замедлению работы Twitter в России.

ЕТ

Экономика

В правительстве Польши признали, что газопровод «Северный поток – 2» будет достроен

В правительстве Польши признали, что газопровод «Северный поток – 2» будет достроен

Представитель польского правительства по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский признал, что все указывает на то, что строительство газопровода "Северный поток – 2" будет завершено.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью