В Минцифры прокомментировали информацию о сбоях в работе сайтов российских госорганов

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10 марта 2021, 14:00 Источник: РИА "Новости"

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В пресс-службе Минцифры РФ сообщили в среду, 10 марта, что проблемы с доступом к некоторым государственным сайтам в России связаны со сбоем маршрутизаторов в сети интернет-провайдера "Ростелеком".

Примерно в полдень сегодня были зафиксированы сбои при загрузке сайтов Кремля, правительства РФ, Госдумы и Совета Федерации. К настоящему моменту вышеуказанные порталы восстановили работу.

В Минцифры подчеркнули, что компания "Ростелеком" сейчас принимает необходимые меры для полного восстановления функционирования сети. Уточняется, что временные сложности с доступом к ряду сайтов не связаны с проводимыми Роскомнадзором техническими мероприятиями по замедлению работы Twitter в России.