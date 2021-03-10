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Пензенский подросток признался, что планировал в апреле совершить нападение с ружьем на одноклассников

, 13:27 Источник: РИА "Новости"

Пензенский подросток признался, что планировал в апреле совершить нападение с ружьем на одноклассников
кеды, pixabay.com

Задержанный в Пензенской области подросток признался днем в среду, 10 марта, что планировал в апреле текущего года совершить массовое убийство в школе. Об этом сообщили сегодня сотрудники ФСБ РФ.

Ранее стало известно, что теракт был предотвращен в образовательном учреждении в Пензенской области. Предварительно установлено, что атаку планировал 16-летний школьник, которым двигало чувство неприязни к одноклассникам и учителям. В отношении несовершеннолетнего было возбуждено дело о приготовлении к террористическому акту.

Школьник уточнил, что хотел при помощи ружья свершить убийство в апреле 2021 года. Подросток планировал напасть на одноклассников и всех, кто ему помешает. 

ЕТ

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