В Пензенской области задержан школьник, готовивший теракт в учебном заведении

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10 марта 2021, 12:59 Источник: РИА "Новости"

полицейский, Nikolay Gyngazov/Russian Look

В образовательном учреждении в Пензенской области предотвращен теракт. Согласно последней информации, предоставленной 10 марта ФСБ РФ, подозреваемый в подготовке к атаке к настоящему моменту задержан.

Источник в силовых структурах уточнил, что следователи возбудили дело по статье УК РФ "Приготовление к террористическому акту" в отношении 16-летнего школьника из Пензенской области. Юноша ранее написал в социальной сети, что намерен открыть стрельбу по своим одноклассникам.

Суд поместил несовершеннолетнего под домашний арест. Школьник свою вину не признает. Уполномоченный по правам ребенка в регионе Елена Столярова в свою очередь заметила, что подросток не имеет отрицательных характеристик в учебном заведении и растет в многодетной семье.