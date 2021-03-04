В Калининградской области задержали россиянина, планировавшего теракт

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали жителя Калининградской области, который планировал организовать теракт на объекте энергетики. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в четверг, 4 марта.
«Предотвращен теракт на объекте энергетики в Калининградской области. Задержан гражданин России, планировавший его совершение по мотивам ненависти к действующей власти, а также осуществлявший вербовку жителей региона для участия в террористической деятельности», - пояснили в ФСБ.
В ходе обыска у задержанного дома обнаружили самодельную бомбу, инструкции по ее изготовлению и компоненты для синтезирования взрывчатки, также изъяты «материалы оскорбительного содержания в отношении российских органов исполнительной и законодательной власти».
Возбуждено уголовное дело, мера пресечения пока не избрана.
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