В результате пожара в квартире на Кубани погибли мать и двое детей

В квартире двухэтажного дома, расположенного в хуторе Северин Тбилисского района на Кубани, в ночь на среду, 10 марта, произошел пожар. Возгорание унесло жизни женщины и двоих ее маленьких детей.
После локализации пожара в квартире были найдены тела трех человек: 29-летней женщины и ее детей 2012 и 2019 годов рождения. Кроме того, после случившегося госпитализирован был 26-летний мужчина с ожогами различной степени тяжести.
Предполагается, что причиной возникновения и распространения пламени стало неосторожное обращение с огнем во время курения одним из взрослых. Известно, что семья не состояла на учете как неблагополучная.
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