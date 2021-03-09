Трое детей погибли при пожаре в квартире на Сахалине

В результате пожара, вспыхнувшего в квартире в селе Красногорск на Сахалине, погибли трое детей. Соответствующую информацию предоставили утром во вторник, 9 марта, в правительстве Сахалинской области.
Происшествие случилось в Томаринском районе. Известно, что возгорание было зафиксировано на первом этаже дома номер 13 по улице Промышленная. Жертвами возгорания стали трое детей, которые воспитывались в семье, находившейся на учете в органах опеки. В общей сложности родители воспитывали шестерых ребят.
Причины возникновения и распространения пожара в настоящий момент устанавливаются. Организована проверка.
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