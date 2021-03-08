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Молодая женщина и двое детей погибли при пожаре в Омской области

, 09:08 Источник: СУСК РФ по Омской области

Молодая женщина и двое детей погибли при пожаре в Омской области
пожар, pixabay.com

В результате пожара в Омской области, который вспыхнул вечером в минувшее воскресенье, 7 марта, погибли женщина и двое ее детей. Следователи выясняют обстоятельства возникновения возгорания.

Установлено, что пожар произошел накануне в частном доме, расположенном в селе Большие Уки под Омском.

Первым пламя и задымление в доме заметил 23-летний глава семьи, который смог вынести из здания своего 5-месячного сына. Мужчине, однако, не удалось вернуться в охваченные огнем помещения, чтобы спасти остальных родственников. В результате возгорания погибли его 25-летняя супруга и двое детей – пятилетняя девочка и трехлетний мальчик.

ЕТ

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