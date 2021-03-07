Три человека погибли при пожаре в многоэтажном доме в Уфе

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7 марта 2021, 09:17 Источник: ГУМЧС России по Республике Башкортостан

пожарный, MOD Russia/via Globallookpress.com

В многоэтажном доме в Уфе в ночь на воскресенье, 7 марта, вспыхнул пожар. Согласно последней информации сотрудников башкирского главка МЧС, в результате случившегося погибли три человека.

Пожар вспыхнул в девятиэтажном доме на улице Ферина около двух часов ночи. Установлено, что возгорание случилось в квартире на четвертом этаже. Отмечается, что жертвами пожара стали две женщины и ребенок. Пострадали еще четыре человека – отравились продуктами горения.

Спасатели эвакуировали из здания 150 человек, среди которых 46 детей. Их направили в пункт временного размещения в школе №51. К 6:44 пламя было полностью ликвидировано.