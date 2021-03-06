Двое детей погибли во время пожара в жилом доме под Хабаровском

Аргументы Недели → Происшествия 13+

6 марта 2021, 14:34 Источник: ТАСС

огонь, фото: pixabay.com

Во время пожара в жилом доме в поселке Березовый Хабаровского края погибли двое детей. Об этом сообщили в субботу, 6 марта, в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.

«Днем 6 марта в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании в деревянном одноэтажном жилом доме в поселке Березовый … В одной из жилых квартир в момент происшествия одни дома находились двое детей 2019 и 2018 годов рождения. Их жизни спасти не удалось», - уточнили в ведомстве.

Собеседник отметил, что спасатели несколько часов пытались потушить здание, но дом оказался полностью уничтожен огнем. Площадь пожара составила 270 кв. м. На момент прибытия первого пожарного расчета деревянное строение было полностью охвачено пламенем.

В квартире был установлен автономный дымовой пожарный извещатель. С семьёй несколько месяцев назад проводился соответствующий инструктаж.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам». В СК РФ пояснили, что будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики, на которых возложена обязанность по контролю за надлежащими и безопасными условиями проживания несовершеннолетних.