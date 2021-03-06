30 российских рыбаков эвакуировали из-за пожара на судне в Японском море

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6 марта 2021, 09:24 Источник: ТАСС

море, фото: pixabay.com

В ночь на субботу, 6 марта, стало известно о задымлении на рыболовецком судне «Витим» в Японском море, экипаж судна в составе 30 человек был эвакуирован. Об этом сообщили в Росморречфлоте.

«В 23:40 мск получено сообщение, что на рыболовецком судне "Витим", находящемся в заливе Петра Великого, обнаружено задымление в рыбном цеху. Проведенная разведка не помогла уточнить место и размеры очага задымления. Главный двигатель был остановлен, судно легло в дрейф», - пояснил собеседник.

Экипаж покинул судно на спасательных плотах. Все 30 моряков подняты рыболовецким судном «Алчан» для отправки во Владивосток. В результате случившегося один рыбак повредил руку.

На место происшествия для тушения пожара прибыли судно «Спасатель Заборщиков» и спасательный буксир «Лазурит. На аварийном судне нет открытого горения. Предположительно, задымление возникло из-за тлеющей изоляции.