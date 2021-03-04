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На Сахалине двенадцать рыбаков унесло в море на льдине

, 10:20 Источник: ТАСС

На Сахалине двенадцать рыбаков унесло в море на льдине
лед, фото: pixabay.com

В четверг, 4 марта, оперативному дежурному центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что недалеко от села Охотское двенадцать рыбаков унесло в море на льдине. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

«По состоянию на 15:30 (07:30 мск), спасателями доставлены на берег 12 рыбаков-любителей … проведена разведка ледового поля, рыбаков на льду не обнаружено», - пояснили в ведомстве.

Отмечается, что отрыв льдины произошел в 16 км от села Охотское Корсаковского района, трещина образовалась в 4-5 км от берега. Однако операцию по спасению рыбаков осложняла погода, в районе происшествия шел снег, скорость ветра достигала 8 м/с. Жизни и здоровью людей ничего не угрожает.

БА

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