Подросток погиб в сугробе во время катания с горки в Кузбассе

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9 марта 2021, 13:49 Источник: РИА "Новости"

сугроб, pixabay.com

В Кузбассе подросток погиб в сугробе во время катания с горки. Согласно последней информации пресс-службы СУСК РФ по Кемеровской области, следователи в настоящий момент проводят проверку.

Информация об обнаружении тела 14-летнего мальчика без видимых признаков насильственной смерти в Заводском районе города Кемерово поступило 7 марта.

Согласно предварительной информации, днем того дня подростки катались на ледянках со снежного склона. Один из школьников скатился с горки и провалился в сугроб. Друзья попытались самостоятельно откопать его, однако не преуспели и обратились за помощью. Прибывшие на место спасатели обнаружили погибшего несовершеннолетнего под толщей снега.