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Жители Кирова нашли в сугробе плачущего младенца

, 15:58 Источник: РИА "Новости"

Жители Кирова нашли в сугробе плачущего младенца
ножки младенца, pixabay.com

Жители Кирова вечером во вторник, 23 февраля, обнаружили в сугробе плачущего младенца. Соответствующую информацию предоставил уполномоченный по правам ребенка в Кировской области Владимир Шабардин.

Установлено, что жители поселка Лянгасово в городе Кирове накануне вечером заметили младенца, который лежал на снегу и кричал. Граждане забрали малыша в теплое помещение, вызвали врачей и полицию.

Впоследствии стало известно, что ребенок появился на свет в августе прошлого года. Его родители находились в гостях у родственников, а затем мама с младенцем пошли домой. Женщина лежала рядом с малышом в сугробе. Отмечается, что в настоящий момент жизни ребенка ничто не угрожает.

ЕТ

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