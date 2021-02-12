В Москве госпитализировали младенца с ожогами от кальяна в кафе
12 февраля 2021, 11:37[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Столичная прокуратура начала проверку по факту госпитализации 11-месячного младенца с ожогами от кальяна в одном из городских кафе. Об этом в пятницу, 12 февраля, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
«По предварительной информации, ночью 11 февраля 11-месячный мальчик вместе с матерью 1994 года рождения находился в кафе, где получил ожоги лица и шеи углем из кальяна. Ребенок доставлен в медицинское учреждение, где ему оказана помощь», - пояснил собеседник.
Инцидент произошел в кафе на улице Солянка. Басманная межрайонная прокуратура начала проверку, направленную на выяснение причины и обстоятельств случившегося. Будет дана оценка соблюдению законодательства о несовершеннолетних, в том числе безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья посетителей, а также действиям родителей по исполнению своих обязанностей по заботе о здоровье и развитии ребенка.
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