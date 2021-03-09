Более 20 человек обратились в больницы с отравлением в Махачкале

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9 марта 2021, 11:03 Источник: РИА "Новости"

больничная палата, pixabay.com

Во вторник стало известно, что в больницы Махачкалы с признаками отравления обратились более 20 человек. Согласно последней информации пресс-службы Минздрава Дагестана, среди пациентов в основном дети.

Уточняется, что ранее сегодня в медицинские учреждения Махачкалы обратились 24 человека, у которых наблюдаются признаки отравления. Подчеркивается, что среди граждан, которым потребовалась помощь врачей, 22 ребенка.

В Министерстве здравоохранения Дагестана заявили, что в настоящий момент точные обстоятельства и причины случившегося устанавливают специалисты.