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Более 20 человек обратились в больницы с отравлением в Махачкале

, 11:03 Источник: РИА "Новости"

Более 20 человек обратились в больницы с отравлением в Махачкале
больничная палата, pixabay.com

Во вторник стало известно, что в больницы Махачкалы с признаками отравления обратились более 20 человек. Согласно последней информации пресс-службы Минздрава Дагестана, среди пациентов в основном дети.

Уточняется, что ранее сегодня в медицинские учреждения Махачкалы обратились 24 человека, у которых наблюдаются признаки отравления. Подчеркивается, что среди граждан, которым потребовалась помощь врачей, 22 ребенка.

В Министерстве здравоохранения Дагестана заявили, что в настоящий момент точные обстоятельства и причины случившегося устанавливают специалисты.

ЕТ

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