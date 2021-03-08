Очевидец рассказала подробности о смертельной аварии в Самарской области

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8 марта 2021, 13:54 Источник: 63.ru

машина, фото: pixabay.com

Очевидец смертельной аварии в Самарской области рассказала подробности столкновения грузовика Isuzu и легкового автомобиля Volkswagen Tiguan. Погибшими оказались семь человек в возрасте от 17 до 24 лет, они ехали из Волжского (Царевщина) домой.

«Дорога была скользкой, и мы ехали по трассе медленно. Сначала увидели грузовик, стоящий посреди дороги. Когда подъехали ближе, то увидели смятую легковушку в кювете и двух людей, которые стояли на дороге у грузовика. Это были девушка с собачкой и мужчина. Девушка очень сильно плакала, была в состоянии стресса», - вспоминает собеседница.

По ее словам, они остановились спросить, нужна ли помощь. Ей объяснили, что в машине находились молодые и нетрезвые ребята, но они боятся их трогать, поскольку опасаются, что там есть живые и пострадавшие. При этом «скорую» и МЧС к тому моменту уже вызвали, уточнила девушка.

«… компания на Tiguan выехала на встречку и столкнулась с грузовиком», - заключила очевидец.

Ранее СМИ опубликовали видео с места смертельной аварии. За рулем находился 24-летний молодой человек. На заднем сидении было 5 человек - трое парней, у которых на коленях находились две девушки.