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Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Самарской области

, 12:56 Источник: 63.ru

Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Самарской области
машина, фото: pixabay.com

СМИ опубликовали видео с места смертельной аварии в Самарской области, которая произошла в понедельник, 8 марта. В результате столкновения грузовика и легкового автомобиля погибли семь человек.

На кадрах можно заметить сильно деформированный автомобиль Volkswagen и развернутую на дороге фуру, которая перекрывает полосу. На месте происшествия работают сотрудники полиции. Проводится проверка, направленная на выяснение всех деталей случившегося.

Погибли пять мужчин и две женщины, находившееся в легковушке. В правоохранительных органах уточнили, что возраст погибших - от 17 до 24 лет.  За рулем находился 24-летний молодой человек. На заднем сидении было 5 человек - трое парней, у которых на коленях находились две девушки. 

Возбуждено уголовное дело.

БА

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