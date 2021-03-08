Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Самарской области

СМИ опубликовали видео с места смертельной аварии в Самарской области, которая произошла в понедельник, 8 марта. В результате столкновения грузовика и легкового автомобиля погибли семь человек.
На кадрах можно заметить сильно деформированный автомобиль Volkswagen и развернутую на дороге фуру, которая перекрывает полосу. На месте происшествия работают сотрудники полиции. Проводится проверка, направленная на выяснение всех деталей случившегося.
Погибли пять мужчин и две женщины, находившееся в легковушке. В правоохранительных органах уточнили, что возраст погибших - от 17 до 24 лет. За рулем находился 24-летний молодой человек. На заднем сидении было 5 человек - трое парней, у которых на коленях находились две девушки.
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