В Москвы задержали мужчину по подозрению в убийстве 5-летнего мальчика

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8 марта 2021, 13:20 Источник: ТАСС

фото: Следком РФ

Cтарший помощник руководителя Главного следственного управления СК России по Москве Юлия Иванова сообщила, что в ночь на понедельник на юге Москвы убили 5-летнего ребенка.

«В ночь на 8 марта в квартире одного из жилых домов, расположенных на Пролетарском проспекте в городе Москве, обнаружено тело ребенка 2014 года рождения с признаками насильственной смерти», - пояснила она.

Иванова добавила, что по подозрению в преступлении задержали мужчину 1981 года рождения – отца мальчика. Его доставили в Следственный комитет для допроса. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего ребенка».

В пресс-службе столичной прокуратуры уточнили, что ребенок скончался от телесных повреждений, он получил черепно-мозговую травму. В ходе проверки будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних.

По некоторым данным, отец забрал сына на выходные от матери, с которой находится в разводе.

Ранее в подмосковном Ликино-Дулево задержали подозреваемого в убийстве женщины и троих детей.