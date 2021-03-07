В городе Ликино-Дулево задержали подозреваемого в убийстве женщины и троих детей

Подозреваемый в убийстве женщины и троих детей в подмосковном Ликино-Дулево был задержан. Тела четырёх человек с множественными колото-резаными ранениями обнаружили в квартире в воскресенье, 7 марта, сообщили в пресс-службе областного СК.
«Задержан подозреваемый в убийстве женщины и троих ее внуков (п.п. "а,в" ч.2 ст. 105 УК РФ). Им оказался 32-летний родственник потерпевших», - пояснили в ведомстве.
Собеседник отметил, что допросить подозреваемого до настоящего времени не представилось возможным из-за его неадекватного поведения. Задержанный направлен на проведение медицинского освидетельствования, добавил он.
На месте происшествия работают правоохранители, проводится осмотр квартиры, допрашиваются родственники.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.