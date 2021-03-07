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В городе Ликино-Дулево задержали подозреваемого в убийстве женщины и троих детей

, 22:45 Источник: РИА Новости

В городе Ликино-Дулево задержали подозреваемого в убийстве женщины и троих детей
сирена, фото: pixabay.com

Подозреваемый в убийстве женщины и троих детей в подмосковном Ликино-Дулево был задержан. Тела четырёх человек с множественными колото-резаными ранениями обнаружили в квартире в воскресенье, 7 марта, сообщили в пресс-службе областного СК.

«Задержан подозреваемый в убийстве женщины и троих ее внуков (п.п. "а,в" ч.2 ст. 105 УК РФ). Им оказался 32-летний родственник потерпевших», - пояснили в ведомстве.

Собеседник отметил, что допросить подозреваемого до настоящего времени не представилось возможным из-за его неадекватного поведения. Задержанный направлен на проведение медицинского освидетельствования, добавил он.

На месте происшествия работают правоохранители, проводится осмотр квартиры, допрашиваются родственники.

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