В городе Ликино-Дулево задержали подозреваемого в убийстве женщины и троих детей

Аргументы Недели → Происшествия 13+

7 марта 2021, 22:45 Источник: РИА Новости

сирена, фото: pixabay.com

Подозреваемый в убийстве женщины и троих детей в подмосковном Ликино-Дулево был задержан. Тела четырёх человек с множественными колото-резаными ранениями обнаружили в квартире в воскресенье, 7 марта, сообщили в пресс-службе областного СК.

«Задержан подозреваемый в убийстве женщины и троих ее внуков (п.п. "а,в" ч.2 ст. 105 УК РФ). Им оказался 32-летний родственник потерпевших», - пояснили в ведомстве.

Собеседник отметил, что допросить подозреваемого до настоящего времени не представилось возможным из-за его неадекватного поведения. Задержанный направлен на проведение медицинского освидетельствования, добавил он.

На месте происшествия работают правоохранители, проводится осмотр квартиры, допрашиваются родственники.