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В подмосковной квартире обнаружили тела женщины и троих детей

, 21:38 Источник: РИА Новости

В подмосковной квартире обнаружили тела женщины и троих детей
фото: Следком РФ

СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщили, что в подмосковном Ликино-Дулево найдены тела четырех человек: женщины и троих детей. Об этом стало известно вечером в воскресенье, 7 марта. 

Собеседник пояснил, что 7 марта в квартире в городе Ликино-Дулево обнаружены тела 45-летней женщины и троих детей (8 лет и двое детей - 2 года) с множественными колото-резаными ранениями. Возбуждено уголовное дело по факту убийства, уточнили в СК РФ.

«По указанию исполняющего обязанности прокурора Московской области Андрея Ганцева для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выехали заместитель прокурора области Олег Черсков и Орехово-Зуевский городской прокурор Владимир Бусыгин», - рассказали в пресс-службе подмосковной прокуратуры.

Отмечается, что глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование дела, он поручил руководителю СК РФ по Московской области доложить обо всех обстоятельствах случившегося.

БА

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