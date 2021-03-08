В Туле 13 автомобилей сгорели при пожаре на автостоянке

Во время пожара в Туле сгорели тринадцать припаркованных на неохраняемой стоянке автомобилей. Об этом утром в понедельник, 8 марта, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.
Инцидент произошел на неохраняемой автостоянке, которая находится на улице Новая микрорайона Центральный города Тулы. В результате пожара сгорели тринадцать машин, среди которых пять пассажирских микроавтобусов Iveco, два пассажирских микроавтобуса Ford Transit, пассажирский микроавтобус Volkswagen Multivan, а также автомобили "УАЗ-3309", "УАЗ-Патриот", Nissan Pathfinder, Opel Zafira и Ford Galaxy.
В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства и причины возгорания транспортных средств. Пострадавших нет.
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