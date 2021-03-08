В Краснодарском крае задержали полицейского после ДТП с двумя погибшими

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8 марта 2021, 12:15 Источник: РИА Новости

наручники, фото: pixabay.com

В Тихорецке возбудили уголовное дело в отношении полицейского, который будучи пьяным совершил ДТП с двумя погибшими. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по Краснодарскому краю.

Инцидент произошел вечером 7 марта в Тихорецке. Задержанный мужчина ехал на своем автомобиле.

«Следственным отделом по Тихорецкому району СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении 25-летнего полицейского-водителя линейного отдела полиции ОМВД России на станции Казанская. Он подозревается в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двоих мужчин, травмирование женщины и ее малолетнего сына, совершенном в состоянии опьянения», - пояснили в ведомстве.

По версии следствия, полицейский, будучи в состоянии алкогольного опьянения, превысил разрешенный скоростной режим и, не убедившись в безопасности маневра, выехал на перекресток, после чего столкнулся с двигавшимся по улице Гоголя автомобилем. В результате аварии водитель второй машины и 46-летний пассажир от полученных травм скончались на месте, 34-летняя женщина и 5-летний мальчик с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.

Факт алкогольного опьянения задержанного установлен по результатам медосвидетельствования. Следователь намерен обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу,