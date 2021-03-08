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Пять автомобилей столкнулись на севере Москвы

, 11:16 Источник: Telegram

Пять автомобилей столкнулись на севере Москвы
скорая помощь, Dmitry Golubovich/Global Look Press

На севере Москвы случилось дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомобилей. Соответствующую информацию предоставил утром в понедельник, 8 марта, департамент транспорта столицы.

Авария с участием пяти транспортных средств произошла на Дубнинской улице у дома под номером 2. В результате случившегося пострадал один человек. В настоящий момент на месте ДТП работают городские службы, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Согласно последним данным, после аварии была перекрыта правая полоса движения.

ЕТ

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