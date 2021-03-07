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Более 41 тысячи жителей Саратова остались без холодной воды

, 15:14 Источник: РИА "Новости"

Более 41 тысячи жителей Саратова остались без холодной воды
водопроводный кран, pixabay.com

В воскресенье, 7 марта, авария на водоводе в Саратове оставила без холодной воды более 500 домов, в которых проживают около 41 тысячи человек. Об этом заявили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Инцидент произошел в связи с разгерметизацией задвижки диаметром 500 миллиметров по адресу: улица Навашина, дом 32. В результате случившегося оказался отключен водовод диаметром 900 миллиметров с прекращением подачи холодного водоснабжения в Кировском и Ленинском районах города. 

В общей сложности без ХВС остались 188 жилых домов разной этажности, а также 343 жилых дома частного сектора. Устранить аварию специалисты планируют к 13.00 по местному времени (12.00 по Москве) 8 марта.

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