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Из банковских сейфов в центре Москвы украли более 157 миллионов рублей

, 12:04 Источник: РИА "Новости"

Из банковских сейфов в центре Москвы украли более 157 миллионов рублей
рубли, ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Из банковских сейфов на Брестской улице в Москве неизвестные злоумышленники похитили более 157 миллионов рублей. Соответствующую информацию предоставили в воскресенье в пресс-службе столичного ГУМВД.

Информация о краже денежных средств из индивидуальных банковских сейфов, расположенных на 1-й Брестской улице, поступила  в ОМВД в минувшую субботу, 6 марта, в 11:06 часов.

К настоящему моменту сотрудники столичной полиции установили, что неизвестные похитили из депозитарного помещения 157 миллионов 170 тысяч рублей. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о краже. Злоумышленников сейчас ищет полиция.

ЕТ

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