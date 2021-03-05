Чиновница Минздрава лишилась шубы в столичном кафе

Заместитель директора департамента развития информационных технологий Министерства здравоохранения России обратилась в полицию с заявлением о краже шубы в баре BQ Cafe в центре Москвы.

Кража произошла вчера в какой-то момент «с 19 часов вечера до 5 утра». Возбуждено уголовное дело.

Пропала шуба из овчины "марки Yves Salomon". Ущерб оценили в 200 тысяч рублей.

В Хабаровске работницы Дома офицеров похитили редкие книги

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