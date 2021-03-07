Пассажиры рейса Владивосток – Новосибирск привязали неадекватную попутчицу к креслу

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7 марта 2021, 09:26 Источник: РИА "Новости"

салон самолета, pixabay.com

В воскресенье стало известно, что жительницу Новосибирска, которая неадекватно вела себя на борту самолета, летевшего из Владивостока, бортпроводники и пассажиры привязали к креслу скотчем и веревками.

Установлено, что через 15 минут после взлета воздушного судна одна из пассажирок встала со своего места и начала ходить по салону, поочередно надевая и снимая верхнюю одежду. Она не реагировала на замечания экипажа и была дезориентирована в пространстве. Бортпроводники при содействии других пассажиров ограничили передвижения женщины, привязав ее скотчем и веревками к креслу.

Впоследствии стало известно, что 39-летняя жительница Новосибирска перед вылетом употребила запрещенные вещества. В отношении гражданки составили протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.1 кодекса РФ об административных правонарушениях "Мелкое хулиганство".