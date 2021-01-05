Пассажир рейса «Владивосток — Красноярск» устроил пьяный дебош

5 января 2021, 16:19[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Пассажир самолета, следовавшего из Владивостока в Красноярск, сняли с рейса после того, как он устроил пьяный дебош на борту. В его отношении составлены протоколы об административных правонарушениях.
Начальник отделения информации управления МВД на транспорте по Дальнему Востоку Ольга Мироненко сообщила, что дебошир нецензурно выражался, оскорблял сотрудников транспортной полиции, а также намеренно нанес себе телесные повреждения. Гражданину оказали медпомощь, а затем доставили в дежурную часть. Он категорически отказался от медицинского освидетельствования.
По факту случившегося были составлены протоколы об административных правонарушениях по части 1 статьи 20.1 "Мелкое хулиганство", статье 20.21 "Появление в общественных местах в состоянии опьянения", а также статье 20.6.1 "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения".
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