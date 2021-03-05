В Хабаровском крае с рельсов сошли 17 вагонов с нефтью

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5 марта 2021, 21:32

железная дорога, фото: pixabay.com

В Хабаровском крае сошли с рельсов 17 цистерн с нефтью. Десять из них перевернулись, однако разлива топлива не произошло. По предварительным данным, пострадавших в результате происшествия нет.

В каждой опрокинутой цистерне - от 61 до 67 тонн топлива. Возможна задержка в движении трех пассажирских поездов. ЧП произошло на перегон Сараево-Дальневосточное.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области «Сапсан» насмерть сбил женщину, переходившую железную дорогу в наушниках