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В Хабаровском крае с рельсов сошли 17 вагонов с нефтью

, 21:32

В Хабаровском крае с рельсов сошли 17 вагонов с нефтью
железная дорога, фото: pixabay.com

В Хабаровском крае сошли с рельсов 17 цистерн с нефтью. Десять из них перевернулись, однако разлива топлива не произошло. По предварительным данным, пострадавших в результате происшествия нет.

В каждой опрокинутой цистерне - от 61 до 67 тонн топлива. Возможна задержка в движении трех пассажирских поездов. ЧП произошло на перегон Сараево-Дальневосточное.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области «Сапсан» насмерть сбил женщину, переходившую железную дорогу в наушниках

НС

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