В Нижегородской области «Сапсан» насмерть сбил женщину, переходившую железную дорогу в наушниках

В Нижегородской области "Сапсан" рано утром во вторник, 2 марта, насмерть сбил женщину, которая переходила железнодорожные пути в наушниках и не услышала сигнал приближающегося скоростного поезда.
Авария случилась сегодня около 5.30 неподалеку от платформы "Пушкино" Горьковской железной дороги в Дзержинске. Установлено, что поезд "Сапсан" сбил женщину 1962 года рождения на пешеходном переходе, оборудованном светофором и звуковым оповещением, которые исправно работали. Известно, что машинист состава подавал сигналы большой громкости, однако из-за игравшей в наушниках музыки гражданка их не услышала и получила травмы, несовместимые с жизнью.
Приволжское следственное управление на транспорте СК Российской Федерации в настоящий момент проводит доследственную проверку по факту случившегося.
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