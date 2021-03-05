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Во Львове избили музыкантов, которые пели песню на русском языке

, 19:48

Во Львове избили музыкантов, которые пели песню на русском языке
музыкант, фото: pixabay.com

На площади Рынок во Львове группа украинских националистов избила уличных музыкантов, ими испорчен музыкальный инструмент. Националисты оказались недовольны, что артисты исполняют песни на русском языке.

Конфликт начался с недовольства активисткой исполнением русскоязычной песни по просьбе одного из слушателей. Позднее в конфликт включились другие молодые люди. Парень, вступивший в спор с активисткой, получил ушиб ребер. Кроме того, у него разбито лицо.

Позднее защитница украинского языка написала в соцсети, что "таких тварей нужно гнать, они не понимают по-человечески". То, что музыкантов избили, она назвала "бальзамом на душу".

Ранее сообщалось, что бывший депутат Верховной Рады Олег Гелевей напал с ножом на официантку в киевском кафе за то, что она разговаривала на русском языке.

НС

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