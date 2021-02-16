Экс-депутат Рады Гелевей угрожал русскоговорящей официантке ножом и ранил ее заступника

СМИ со ссылкой на источник в МВД Украины сообщили, что бывший депутат Верховной Рады Олег Гелевей напал с ножом на официантку в киевском кафе за то, что она разговаривала на русском языке.
«Олег Гелевей пришел в кафе вместе со своим товарищем. Мужчины ввязались в конфликт с официанткой из-за ее русской речи», - пояснил собеседник.
Гелевей, находясь в нетрезвом состоянии, приставил к горлу девушки нож. Однако за официантку вступились посетители кафе. Тогда экс-депутат несколько раз ударил ножом одного из мужчин. Пострадавшему вызвали машину скорой помощи.
Отмечается, что за совершение преступления бывшему депутату грозит до семи лет лишения свободы.
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