Экс-депутат Рады Гелевей угрожал русскоговорящей официантке ножом и ранил ее заступника

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16 февраля 2021, 11:48 Источник: URA.RU

полиция, фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/ globallookpress.com

СМИ со ссылкой на источник в МВД Украины сообщили, что бывший депутат Верховной Рады Олег Гелевей напал с ножом на официантку в киевском кафе за то, что она разговаривала на русском языке.

«Олег Гелевей пришел в кафе вместе со своим товарищем. Мужчины ввязались в конфликт с официанткой из-за ее русской речи», - пояснил собеседник.

Гелевей, находясь в нетрезвом состоянии, приставил к горлу девушки нож. Однако за официантку вступились посетители кафе. Тогда экс-депутат несколько раз ударил ножом одного из мужчин. Пострадавшему вызвали машину скорой помощи.

Отмечается, что за совершение преступления бывшему депутату грозит до семи лет лишения свободы.