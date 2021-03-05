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Автомобиль сбил семилетнюю девочку в Троицке

, 09:16 Источник: Telegram

Автомобиль сбил семилетнюю девочку в Троицке
скорая помощь, Dmitry Golubovich/Global Look Press

Утром в пятницу, 5 марта, автомобиль совершил наезд на семилетнюю девочку в Троицке. Согласно последней информации, после дорожно-транспортного происшествия ребенок был доставлен в больницу.

Авария случилась ранее сегодня у дома 4к2 на 1-й Изумрудной улице. Подтверждается, что травмы получила семилетняя девочка, которую было решено госпитализировать. К настоящему моменту информации о состоянии пострадавшего в ДТП ребенка в СМИ не поступало.

Подчеркивается, что после случившегося движение личного транспорта не затруднялось.

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