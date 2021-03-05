Три человека погибли в ДТП с электричкой в Башкирии

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5 марта 2021, 08:39 Источник: ГУ МЧС России по Республике Башкортостан

железная дорога, pixabay.com

На нерегулируемом железнодорожном переезде в Башкирии произошло столкновение легкового автомобиля с электричкой. Согласно последним данным ГУМЧС по региону, в результате аварии погибли три человека.

Происшествие случилось в пятницу, 5 марта, в 06.30 по московскому времени на территории Архангельского района Башкирии между станциями "Карламан" и "Приуралье" на нерегулируемом ж/д переезде.

Установлено, что столкнулись электричка без пассажиров, следовавшая из Инзера в Стерлитамак, и легковой автомобиль "Лада Калина". Жертвами ДТП стали три человека. В настоящий момент специалисты устанавливают обстоятельства и причины данного происшествия.