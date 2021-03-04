В Красноярском крае депутат сбил двух женщин, одна погибла

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4 марта 2021, 14:56 Источник: РИА Новости

машина ДПС, фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Следователи организовали проверку по факту смертельного ДТП с участием депутата Первоманского сельского совета на автодороге при подъезде к поселку Ручейки Манского района. Об этом в четверг, 4 марта, сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ.

«По предварительным данным, 17 февраля около 20 часов на автодороге при подъезде к поселку Ручейки Манского района депутат Первоманского сельского совета, управляя автомобилем "ВАЗ 21150", допустил наезд на двух женщин-пешеходов, которые с различными травмами были доставлены в больницу, через несколько дней 52-летняя женщина скончалась», - пояснили в ведомстве.

СК РФ принимает все меры для устранения противоречий по обстоятельствам аварии с целью установления истинной картины случившегося, назначен ряд экспертиз, изъят автомобиль, получены видеозаписи с регистратора патрульного автомобиля ДПС, опрашиваются свидетели. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.