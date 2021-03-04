В Приморском крае произошло ДТП с участием 15 машин, среди них две «скорые»

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4 марта 2021, 09:18 Источник: ТАСС

дорога, фото: pixabay.com

В городе Артеме Приморского края произошло массовое ДТП с участием 15 автомобилей, среди которых две машины скорой помощи. Об этом в четверг, 4 марта, сообщили в пресс-службе МВД.

«Установлено, что в результате несоблюдения водителями безопасного скоростного режима в условиях непогоды столкнулись 15 транспортных средств, включая две автомашины скорой медицинской помощи», - пояснили в ведомстве.

В результате происшествия, 36-летняя женщина, водитель машины Subaru Forester, обратилась за медицинской помощью в лечебное учреждение. Автомобили, попавшие в аварию, получили механические повреждения. Накануне в регионе прошел снегопад.

Возбуждено дело об административном расследовании. Проводится проверка, направленная на выяснение всех деталей инцидента.