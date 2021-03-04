В Приморском крае произошло ДТП с участием 15 машин, среди них две «скорые»

В городе Артеме Приморского края произошло массовое ДТП с участием 15 автомобилей, среди которых две машины скорой помощи. Об этом в четверг, 4 марта, сообщили в пресс-службе МВД.
«Установлено, что в результате несоблюдения водителями безопасного скоростного режима в условиях непогоды столкнулись 15 транспортных средств, включая две автомашины скорой медицинской помощи», - пояснили в ведомстве.
В результате происшествия, 36-летняя женщина, водитель машины Subaru Forester, обратилась за медицинской помощью в лечебное учреждение. Автомобили, попавшие в аварию, получили механические повреждения. Накануне в регионе прошел снегопад.
Возбуждено дело об административном расследовании. Проводится проверка, направленная на выяснение всех деталей инцидента.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.